Bucaspor 1928'de sular durulmuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 15 maçtır bileği bükülmeyip Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'de devrenin bitimine 2 maç kala başlayan takımdaki kopuş süreci devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'de sular durulmuyor
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22 Aralık 2023 16:07
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 15 maçtır bileği bükülmeyip Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'de devrenin bitimine 2 maç kala başlayan takımdaki kopuş süreci sürüyor.

Hafta içinde Afyonspor randevusu öncesi takımın tecrübeli isimlerinden Taşkın Çalış ve Mazlum Demir'in sözleşmelerini tek taraflı feshettiği sarı-lacivertlilerde Enes Alıç da sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.

Kaleci Kıvanç Küçükkarış da takımdan ayrılırken, Erhan Kartal'ın da ayrılacaklar kervanında olduğu öğrenildi. Önemli oyuncularını tek tek kaybetmeye başlayan Buca'da son gelişmelere sosyal medya hesabından tepki gösteren Başkan Cihan Aktaş'ın 25 Aralık Pazartesi günü açıklama yapacağı duyuruldu. Bucaspor 1928'in ış transferde ise İstanbulspor'la yollarını ayıran İbrahim Yılmaz'la anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

 

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