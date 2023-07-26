Bucaspor 1928'de, Recep Niyaz sesleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'te hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bucaspor 1928, transferde yıldız isimlere yöneldi. Geçen sezon Göztepe'nin kaptanlığını yapan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i resmen renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta saha Recep Niyaz için girişimlere başladı.



Sol bek Berkan Emir, orta saha Mehmet Sak ve stoper Hakan Cinemre transferinde de sona yaklaşan kurmayların Recep'le de prensipte el sıkıştığı ifade edildi.



Geçen sezon Eyüpspor forması giyen 27 yaşındaki Recep Niyaz'ın Bucaspor 1928'in teklifine olumlu baktığı ve en kısa zamanda sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.



Deneyimli oyuncu, 2013-2014 sezonunda Bucaspor forması giymişti. Denizlispor altyapısında yetişen Recep, Fenerbahçe, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Gaziantep FK ve Eyüpspor formalarını terletti. Recep geçen sezon Eyüpspor'da 22 müsabakaya çıkıp 4 kez fileleri sarstı.



