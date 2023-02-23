Bucaspor 1928'de Karafırtınalar geliyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.



Geçen hafta Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler deneyimli teknik adam Sait Karafırtınalar'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Dyorex Boluspor'la yollarını ayıran Karafırtınalar'ın Bucaspor 1928'in teklifini kabul ettiği ifade edildi. Sait Karafırtınalar'la yönetimin son bir görüşme daha yapıp resmi imzaları atacağı kaydedildi.



Yıllarca Bucaspor'da futbol oynayan 54 yaşındaki teknik adam, ardından sarı-lacivertlilerde antrenör olarak göreve başladı. Karafırtıralar 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Bucaspor'da son 7 maçta teknik direktörlük görevine getirilerek kariyerine başladı. Ardından Karşıyaka'nın dümenine geçen Karafırtınalar, 2014-2015'te yeniden Buca'ya döndü. Sait Karafırtınalar kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Altay, Ümraniyespor ve Adanaspor'da da görev aldı.

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