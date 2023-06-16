Bucaspor 1928'de hayal kırıklığı

Normal sezonda da şampiyonluğu son ana kadar kovalayıp zirveyi Kocaelispor'a kaptıran sarı-lacivertliler Play-Off'tan da hedefine ulaşamadı. Maçın ardından teknik ekip, futbolcular ve takımlarını Konya'da destekleyen binlerce taraftar büyük üzüntü yaşadı.



Yeni sezonda da yoluna 2. Lig'de devam edecek Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın sözleşmesi ise sona erdi.

Gelecek sezon deneyimli teknik adamın İzmir temsilcisinde kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



Son olarak 2014-2014 sezonunda Bucaspor adıyla 1'inci Lig'de yer alan sarı-lacivertliler yaşadığı maddi krizler nedeniyle art arda küme düştü ve Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi.



Başkan Cihan Aktaş ise Tire 1922 takımının yarışmacı haklarını alıp Bucaspor 1928'i kurdu. Yeniden profesyonel lige dönen sarı-lacivertliler 2 sezon önce 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükselmiş, bu sezon da finale kalmıştı.