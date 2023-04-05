Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk sevinci

Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk'in haftalar sonra gol atması takımda moralleri üst seviyeye çıkardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk sevinci
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05 Nisan 2023 15:35
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u 3-0 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk'in haftalar sonra gol atması takımda ayrı bir sevinç yarattı.

Kırmızı Grup'ta gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Erhan Çelenk, 9 maç sonra sevinç yaşayıp moral buldu. Toplam gol sayısını 14'e çıkaran 34 yaşındaki futbolcu bu sezon Bucaspor 1928'e çok önemli katkılar sağladı.

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