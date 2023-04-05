Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u 3-0 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk'in haftalar sonra gol atması takımda ayrı bir sevinç yarattı.
Kırmızı Grup'ta gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Erhan Çelenk, 9 maç sonra sevinç yaşayıp moral buldu. Toplam gol sayısını 14'e çıkaran 34 yaşındaki futbolcu bu sezon Bucaspor 1928'e çok önemli katkılar sağladı.
Kırmızı Grup'ta gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Erhan Çelenk, 9 maç sonra sevinç yaşayıp moral buldu. Toplam gol sayısını 14'e çıkaran 34 yaşındaki futbolcu bu sezon Bucaspor 1928'e çok önemli katkılar sağladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ