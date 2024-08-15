Bucaspor 1928'de Dursun bıraktı

Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Engin Dursun, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bucaspor 1928'de Dursun bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2024 12:43
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Engin Dursun, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

İzmir temsilcisinde 5 yıl altyapıda çalışan ve son olarak U19 takımının başında yer alan genç teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kulüpte geçirdiğim her an benim için büyük bir gurur oldu. Bucaspor'da geçirdiğim her gün benim için bir öğrenme ve gelişme fırsatıydı. Gelecekteki yolculuğumda burada elde ettiğim her şeyi daima kalbimde taşıyacağım" diye konuştu.

Buca şimdiye kadar transferde devam eden yasağı nedeniyle bir adım atmamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery