Bucaspor 1928'de Doğan Can tamam

Bucaspor 1928, Düzcespor'un stoperi Doğan Can Otman'la prensip anlaşmasına vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'de Doğan Can tamam
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27 Temmuz 2023 14:04
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi Göztepe'den kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan Bucaspor 1928, Düzcespor'un stoperi Doğan Can Otman'la prensip anlaşmasına vardı.

Geçen sezon Düzcespor formasını 2'nci Lig'de 27 maçta giyen 32 yaşındaki futbolcunun imzaya yakın olduğu kaydedildi.

Doğan Can kariyerinde Sancaktepe Belediyespor, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Erzurumspor FK, Kastamonuspor 1966, Tuzlaspor, Eyüpspor ve Pendikspor'da görev yaptı. 
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