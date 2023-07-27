Bucaspor 1928'de Doğan Can tamam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi Göztepe'den kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan Bucaspor 1928, Düzcespor'un stoperi Doğan Can Otman'la prensip anlaşmasına vardı.



Geçen sezon Düzcespor formasını 2'nci Lig'de 27 maçta giyen 32 yaşındaki futbolcunun imzaya yakın olduğu kaydedildi.



Doğan Can kariyerinde Sancaktepe Belediyespor, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Erzurumspor FK, Kastamonuspor 1966, Tuzlaspor, Eyüpspor ve Pendikspor'da görev yaptı.