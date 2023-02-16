Bucaspor 1928'de Berke'den büyük destek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in kanat oyuncusu Berke Bıyık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlarımızı unutmadı. Berke, Bucaspor 1928'de şampiyonluk yaşadığı dönem giydiği formayı ve taktığı madalyayı satışa çıkarıp depremzedelere destek oldu.



Berke'nin forması ve madalyası 23 bin TL'ya satıldı ve bu para vatandaşlara aktarıldı. Berke yaptığı açıklamada, "24.05.2021 tarihinde İskenderunspor'la oynadığımız Play-Off finalinde şampiyon olduğum formam ve madalyamın maneviyat değerini kelimelere sığdırmam mümkün değil. Şimdi formam ve madalyamın depremzedelerimiz için çok daha büyük anlamı olacak" dedi. Öte yandan Bucasporlu futbolcular, depremzedeler için antrenman öncesi saygı duruşu yaptı.

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