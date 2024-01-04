Bucaspor 1928'de ayrılıklar bitmiyor

Daha önce dört oyuncusu ile yollarını ayıran TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928, iki oyuncusuyla daha yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928'de ayrılıklar bitmiyor
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04 Ocak 2024 15:32
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verip 17 maçtır bileği bükülmeyen Bucaspor 1928'de kadronun iskeleti önemli oranda dağıldı.

Sezonun ilk devresini lider Esenler Erokspor'un 6 puan gerisinde 37 puanla 3'üncü sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde kaleci Kıvanç, Mazlum Demir, Taşkın Çalış ve Erhan Kartal'ın ardından Berke Bıyık ve Ahmet Aslan da takımdan ayrıldı.

İlk yarıda 4 gol atan takımın önemli isimlerinden Berke ve yine kadronun değişilmezlerinden olan Ahmet'in 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve hesapları yapan Aliağa FK ile anlaşma sağladığı bildirildi. Yönetimin ise giden oyuncuların yerine arayışlara başladığı ve teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın raporu doğrultusunda transferleri en kısa sürede bitireceği bildirildi.

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