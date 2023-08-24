Bucaspor 1928'de Abdullah takımdan ayrıldı!

TFF 2.Lig'in iddialı ekiplerinden Bucaspor 1928'de tecrübeli sol bek Abdullah Balıkuv, İzmir ekibiyle yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Bucaspor 1928'de Abdullah takımdan ayrıldı!
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24 Ağustos 2023 15:45
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de sol bek Abdullah Balıkuv takımdan ayrıldı.

Geçen sezon sarı-lacivertlilerle Play-Off finali oynayan 28 yaşındaki futbolcu sözleşme yenilemedi.

Yönetimle görüşen Abdullah anlaşma sağlayamadı ve Buca'ya veda etti. Oyuncu yaptığı paylaşımında, "Fırtına ile Play-Off finali oynadım. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim, keşke her şey daha farklı olsaydı ancak benim için veda zamanı" ifadelerine yer verdi.
 
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