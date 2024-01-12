Bucaspor 1928 Başkanı: "Şampiyonluk hedefiyle kulübün başındayım"

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, kulübün devir görüşmeleri olumsuz sonuçlandıktan sonra sessizliğini bozdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 Başkanı: 'Şampiyonluk hedefiyle kulübün başındayım'
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12 Ocak 2024 12:57
Devre arasında 11 önemli futbolcusunu kaybeden sarı-lacivertlilerde Başkan Aktaş, iddialı transferler yapıp şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Aktaş, kendi iş yoğunluğundan dolayı kulüpten uzaklaştığını belirterek yine bizzat takımın başında olacağını dile getirdi. Cihan Aktaş, "Geçmişte olduğum gibi bizzat kendim şampiyonluk hedefiyle takımımızın başında olacağım. İş yoğunluğumdan dolayı kulüpten uzaklaşmış olabilirim. Dağılmış bir takım oluşmasına sebep olmuştum. Her şeyin düzenli şekilde yerine getirileceği bir yapıda olacağız. Başında benim olduğum Bucaspor'umuza transfer çalışmaları yaparak bugüne kadar harcanmış en yüksek bütçe ile takım kurmaya kararlıyız. Doğru transferlerle, çok iyi olan gençlerimizi harmanlayarak o kupayı bu yıl alacağız" dedi.

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