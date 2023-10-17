Bucaspor 1928 3'te 3 istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Ankara Demirspor maçlarını kazanıp Play-Off hattına giren Bucaspor 1928 18 Ekim Çarşamba günü evinde Bursaspor'la karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 3'te 3 istiyor
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17 Ekim 2023 14:25
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Ankara Demirspor maçlarını kazanıp Play-Off hattına giren Bucaspor 1928 18 Ekim Çarşamba günü evinde Bursaspor'la karşılaşacak.

Yeni Buca Stadı'da Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Takımın iyi gidişine rağmen geçen hafta iddia edildiği gibi teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kulüpte daha önce de görev yapan Cüneyt Dumlupınar'la anlaşma sağladı. Ahmet Yıldırım ise Buca'dan ayrılır ayrılmaz 52 Orduspor'la anlaştı.
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