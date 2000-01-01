Bubble'daki bazı NBA oyuncuları, Love'dan mental destek istemişler

Bazı NBA oyuncularının, Orlando bubble'ının içinden Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'a ulaştıkları ve konuştukları ortaya çıktı.



'In Depth with Graham Bensinger'ın son bölümünde Love, 2012'de ulaştığı düşük noktadan, kendi hayatına son vermenin yollarını araştırmaya başladığı yerden, akıl sağlığı ile devam eden savaşından ve Kevin Love Fund aracılığıyla başkalarına nasıl yardımcı olduğundan bahsetti.



Love, NBA bubble'ında oynamamış olmasına rağmen, oyuncu olan arkadaşlarının onlara ulaşıp eve gidememe veya aileleriyle beraber olamama konusunda karşılaştıkları zorlukları anlattığını belirtti:



"Bir takım oyuncularla konuşmuştum, aslında yardıma ulaşan veya takımdaki herkesin sahip olduğu takım terapistinden yardım almaya çalışan bir takım oyuncularla konuşmuştum. Ve şükürler olsun ki, sadece (Kevin Love Fund) değil, NBAPA aracılığıyla da, artık kaynaklara sahibiz denilebilir. Büyümeye ve bunu sürdürmeye devam edeceğimizi umuyorum.



Terapinin neye benzediğini bilirsiniz, 'Dinle, buna açığım, bu benim için zor bir dönemdi, ailemden uzaktayım.' gibidir. Çünkü sanırım ilk yedi haftaya kadar aile üyelerinin yanlarında olamamışlardı bile. Tek başlarınalardı, çocuklarını özleyenler vardı. Eve gidemiyorlardı. Ve biliyorsunuz ki, bu sadece fiziksel bileşen için değil, aynı zamanda zihinsel açıdan da bir yüktü."



