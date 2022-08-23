Bu yarışta 24 saat pistte pedal çevirecekler

Boostrace 24h pistte kıran kırana geçerken, pist dışında da ayrı bir deneyim

sunacak.

Dünyanın en önemli irade ve dayanıklılık spor etkinliklerinden biri olan 24 saatlik bisiklet yarışı 2.kez Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşecek. BOOST SPORT tarafından düzenlenen 24 saat bisiklet yarışı, bu yıl Türk Telekom ana sponsorluğunda 17-18 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.





Tüm yarışmacılar 24 saat boyunca takım alanlarında hep birlikte dinlenecek, uyuyacak, beslenecek, sohbet edecek ve yarışın tadını çıkaracaklar. Sporculara özel düşünülmüş olan beslenme destekleri yarış boyunca akşam makarna, noodle, gece çorba, sabah simit, sıcak bastırdığında dondurma olarak planlandı. Öte yandan pistte yarış tüm heyecanıyla devam ederken, etkinlik alanında nohut, pilav ve birçok sokak lezzetleri stantları, seçkin kahve firmaları, ikramlar, gece sineması ve çok daha fazlası tüm katılımcılar ve izleyiciler için hazır olacak.



BOOST SPORT Kurucusu Kerim Sükan, "Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. 24 saatlik yarışların spor dünyasında çok özel bir yeri var. Bu spor aktivitesi, yarışanlar kadar izleyicilerin de keyfini 24 saate yaymasını sağlamak için tasarlandı. Gündüzden geceye ardından tekrar sabaha kadar sürecek bu yarışımız bir festival havasında geçecek.





Uzmanlar tarafından tasarlanan güvenli ve sağlıklı bir ortamda canlı müzik, özel şovlar ve sporcular için özel beslenme saatleri ve farklı etkinliklerle 24 saat sürecek. Konseptimiz Türkiye'de bir ilk. Bisikletçilerin ilgisi çok güzel. Bu yılki yarışmacı kitlerinde özel tasarım yarış formasını da yarışmacılarımıza hediye ediyoruz" dedi. 24 Saatte ne kadar ileri gidebilirsiniz?



Türk Telekom ISTANBUL 24h BOOSTRACE; Solo, 2, 4 veya 6 kişilik takımların değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecekleri bir yarış olacak. Bu yıl kurumsal takım kategorisi de eklenen etkinlikte her takımdan aynı anda sadece 1 yarışmacı pistte yerini alırken yarışmacıların pistte kalma sürelerini takımlar kendileri belirleyecek. Derecelendirme ve kazanan, kat edilen mesafeye göre 24 saatin sonunda belirlenecek. Yarış boyunca her takımın Intercity İstanbul Park yarış pistindeki pit alanlarında tahsis edilmiş özel garaj ve loca alanları olacak. Yarış, Tivibu üzerinden canlı olarak yayınlanırken, etkinlik alanında da yarışmacı sıralamaları da anlık olarak takip edilecek.