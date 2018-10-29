Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının ardından teknik direkt Phillip Cocu görevinden alınırken, Takvim Gazetesi yazarlarından İlker Yağcıoğlu değerlendirmelerde bulundu ve Ali Koç'a yüklendi.AnkaragücüÜ takımını sahada mücadele eden her oyuncusunu ve teknik direktörleri İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum. Muhteşem bir maç oynadılar. Sonuna kadar da galibiyeti hak ettiler. 4 aydır 1 lira para almayan takımın giydikleri forma için yaptıkları mücadele takdire şayan… Gelelim F.Bahçe'ye… Son maçlarının tamamını çift forvetle oynayan Cocu, sahasında mutlaka kazanması gereken maça tek forvetle başlayarak ilk hatasını yaptı. İsmail'i Hasan Ali'nin önünde oynatarak Fenerbahçe'nin doğasına ters bir hareket yaptı. Üçüncü olarak da genç Oğuz Kağan'ı böylesine krtik bir maçta aslanların önüne attı.Biz haftalardır söylüyoruz. Cocu ile olmaz diye… Comolli'nin yaptığı transferler yanlış diye. Herkesi ikna ettik diye bir tek başkan Ali Koç'u ikna edemedik. Şu anda bu tablonun sorumlusu Cocu'yu haftalar önce göndermeyen Ali Koç'tur. Maç bittikten sonra Cocu ile yolların ayrılması da geç kalınmıştır bir karardır. 10 maçta 9 puan toplamış 7 gol atabilmiş Fenerbahçe gibi büyük bir camianın hocasına bir dakika bile tahammül edilemez. Dün geceki tablodan sonra sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi konuşma zamanı değil eylem zamanı. Suni Fenerbahçe düşmanları yaratmak yerine Başkan'ın bir an evvel eyleme geçip takımı toparlaması lazım.Son olarak ne yazık ki 10'uncu haftada lige havlu atmış bir F.Bahçe ile karşı karşıyayız. Şunu söyleyim önümüzdeki hafta oynanacak derbi bile Fenerbahçeliler için bence bir anlam ifade etmiyor.A.Gücü'nün tüm oyuncuları ve Kartal..Comolli, Phillip Cocu ve futbolcular...