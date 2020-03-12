Bu sürprizi sakın kaçırma

GollerCepte'liler kazanmaya devam ediyor! Sizin için ÇOK ÖZEL bir sürprizimiz var! Gözünüz uygulamamızda olsun...

Bu sürprizi sakın kaçırma
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12 Mart 2020 20:25
Değerli GollerCepte üyeleri, sadece bu hafta sonu geçerli olmak üzere sizler için çok özel bir sürprizimiz var. Bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız...Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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