Bu sürprizi sakın kaçırma

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12 Mart 2020 20:25
- 09:53 Galatasaray'dan Beşiktaş derbisine özel prim
- 09:43 Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım kararı!
- 09:41 Bugün spor gündeminde neler var?
- 09:38 Fenerbahçe'de 1 milyon üye yük oldu!
- 05:14 Bilyoner ile maç önü: Denizlispor - Gençlerbirliği
- 04:36 Sala'nın düşen uçağı ile ilgili kahreden ayrıntı
- 04:12 Konyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri
- 03:49 Arteta ile el sıkışan Moyes kendisini tecrit etti
- 03:20 Ronaldinho'nun serbest kalma talebi reddedildi
- 02:30 Başkanın 'Premier Lig tamamlanamayacak' şüphesi
- 02:00 Trabzonsporlu'da eski koronavirüs çıktı
- 01:27 Almanya - İtalya maçı ertelendi
- 01:09 Boston Maratonu 1896'dan beri ilk kez ertelendi
- 00:56 Aulas: "Bu yıl 'beyaz sezon' ilan edilsin"
- 00:40 Kuzey ve Orta Amerika turnuvalarının tamamı ertelendi
- 23:56 FIFA'dan erteleme tavsiyesi
- 23:35 Afrika Uluslar Kupası elemeleri ertelendi
- 23:15 Paderbornlu savunmacıda koronavirüs çıktı
- 23:01 Kayserispor'da ortalık karıştı! Suç duyurusu...
- 22:55 Fuat Çapa: "Oyuncular üzerinde olumsuz etki oldu"
- 22:51 FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı
- 21:58 Ankaragücü'nden kümede kalma yolunda kritik zafer
- 21:55 Kasımpaşa bir başta bir sonda attı, Göztepe'yi devirdi!
- 21:25 20 yaşındaki futbolcuda koronavirüs çıktı
- 21:16 NBA 2K League 2020 sezonu ileri bir tarihe ertelendi
- 21:05 Uconnect Esports, 2020'ye dört büyük sponsor ile girdi
- 21:02 Londra Maratonu da koronavirüse takıldı!
- 20:36 Sampdoria'da 4 oyuncuda daha virüs çıktı
- 20:26 Arteta'dan ilk mesaj: "Mesajlarınız iyi hissettiriyor"
- 20:11 Mesut Özil: "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın!"
- 20:06 Voleybolda Uluslar Ligi, Tokyo 2020'nin sonrasına ertelendi
- 20:03 Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar!
- 20:01 Bundesliga'ya koronavirüs engeli! Ertelendi...
- 19:55 Fenerbahçe önlemler arasında Konya'da
- 19:52 Slaven Bilic, İngiltere'de ayın en iyisi oldu
- 19:31 Kevin Prince Boateng: "Sağlıktan önemli bir şey yok"
- 19:21 Emre Belözoğlu: "Son 6 maçta skora direkt etki eden hakemler..."
- 19:21 Cristiano Ronaldo: "İnsan hayatı her şeyin üstünde"
- 18:32 Shane Larkin'den tepki: "Lig neden ertelenmiyor?"
- 18:10 Jürgen Klopp: "Önceliğimiz her zaman insan sağlığı"
- 17:47 Fenerbahçe'de 2 iyi, 1 kötü haber
- 17:39 Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi!
- 17:30 TFF: "Süper Lig ertelenmeyecek"
- 17:24 Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi!
- 17:20 TPFD'den Süper Lig ve alt ligler için açıklama
- 17:17 Frutti Extra Bursaspor'dan ligin ertelenmesi talebi!
- 17:07 Beşiktaş'tan açıklama: "Bizi şampiyon ilan edin!"
- 16:52 iddaa, "seyircisiz oynama" kararının ardından değişikliğe gitti! İşte yeni oranlar...
- 16:32 Bobby Dixon: "Türkiye neden ligleri ertelemiyor?"
- 15:56 Yatabare: "Sivasspor şampiyon olursa muhteşem olur"
- 15:07 Chicago Bulls oyuncularında koronavirüse rastlanmadı
- 14:59 Tüm dünyada koronavirüs gelişmeleri
- 14:59 George Karl'dan koronavirüs salgını için "11 Eylül" benzetmesi
- 14:50 Beal'dan koronavirüs için tepki: "NCAA'e yazıklar olsun!"
- 14:40 Litvanya'da koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi
- 14:31 Alexander Sörloth'tan Trabzonspor'a müjde
- 14:28 McCollum: "NBA sezonu, eninde sonunda devam edecektir"
- 14:26 MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı
- 14:19 Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek
- 14:17 Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı
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- PUAN DURUMU
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- 1.Lig
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- İta
- Fra
- Hol
- Takımlar O G B M A Y Av P
- 1. Trabzonspor 25 15 7 3 58 27 31 52
- 2. Başakşehir 25 15 7 3 49 24 25 52
- 3. Galatasaray 25 14 7 4 44 20 24 49
- 4. Sivasspor 25 14 7 4 47 28 19 49
- 5. Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 8 43
- 6. Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 18 40
- 7. Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 13 40
- 8. Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
- 9. Gaziantep FK 25 8 8 9 36 40 -4 32
- 10. Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
- 11. Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
- 12. Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
- 13. Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
- 14. Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
- 15. Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25
- 16. Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
- 17. Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
- 18. Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19
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