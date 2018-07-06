''Bu sonucun hak etmedik''

Bernardo Silva ve Joao Mario, Uruguay maçının ardında yaptıkları açıklamalarda bu sonucu hak etmediklerini dile getirdi.

Uruguay'a mağlup olup Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'de Bernardo Silva ve Joao Mario, maç sonunda kısa bir değerlendirme yaptı.

İki oyuncu da bu sonucu hak etmediklerini die getirdi.

Bernardo Silva, maçla ilgili ''Dünya Kupası'nda her zaman en üst düzeyde olmalısınız, olabildiğince az hata yapmalısınız ama bugün yapamadık. Yine de bugünkü sonuçtan daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Joao Mario ise sonucu hak etmediklerini söylerken ''Uruguay'ı yenmek için her şeyi yaptık ve bu sonucu hak etmedik. Yolumuza devam etmek istiyorduk. Gerçekten çok üzgünüz'' dedi.

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Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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