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Bu Shane Larkin, öncekinden çok daha etkileyici!

Bayern Münih deplasmanında THY EuroLeague'in ilk hafta maçına çıkacak olan Anadolu Efes'te Shane Larkin'in öne çıkmasını bekliyoruz.

Kaynak: Sporx.com
Bu Shane Larkin, öncekinden çok daha etkileyici!
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11 Ekim 2018 14:20
Anadolu Efes'in bu sezon kadrosunda birçok önemli yıldız isim bulunuyor. Fakat, Bayern Münih maçı öncesi dikkatimizi en çok çeken isim Shane Larkin...

Gregg Popovich'in savunma odaklı bir takım olmaktan çıkarıp hücum odaklı bir takıma haline döndürdüğü 2013'te finale, 2014'te NBA zirvesine çıkardığı San Antonio Spurs'te birçok oyuncu topu yere vurup oyunu kurabilirdi ama tüm dişliler Tony Parker sayesinde dönerdi. Shane Larkin'in bu sezonki rolünün de, Tony Parker'ın 2013 ve 2014'teki rolüne benzeyeceğini düşünüyoruz.

26 yaşındaki Shane Larkin, henüz tamamen adapte olabilmiş değil fakat şu ana kadar bize gösterdiği kısa performanslar bile etkiliyiciydi. Galatasaray'a karşı ligin ilk haftasında 16 sayı, 5 asist, 2 ribaunt ve 2 top çalma ile oynadı.

Boston Celtics Başantrenörü Brad Stevens ile geçirdiği 1 sezonun etkilerini net bir şekilde gördüğümüz Larkin, Bayern Münih deplasmanında zor anlarda sahneye çıkıp gereken o bir turnikeyi, bir basketi, pota altına girip 1 faul alma gibi basit ama takımı rahatlatacak hamleleri yapacak isim haline geldi.

Baskonia'dayken biraz daha rüzgarın etkisindeydi ama bu Larkin, önceki versiyonlarından çok daha farklı ve çok daha etkileyici olacak.

YORUM: HAKAN CELEP

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