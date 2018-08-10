Bu şaka kalpten götürür

Kameralarımız Türkiye'den. İnsan babasına böyle şaka yapar mı

10 Ağustos 2018 17:02
Bu şaka kalpten götürür
Kameralarımız Türkiye'den. İnsan babasına böyle şaka yapar mı



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.


Diğer Haberler

Michy Batshuayi, transferi emoji ile duyurdu! Valencia

Michy Batshuayi, transferi emoji ile duyurdu!
Yine Yılmaz Vural yine olay Sosyal Medya Dedikoduları

Yine Yılmaz Vural yine olay
Diego Reyes için Türkiye açıklaması! Transferler

Diego Reyes için Türkiye açıklaması!
Sevilla'dan Andre Silva için açıklama Dünya Transferler

Sevilla'dan Andre Silva için açıklama
Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı Dünya Futbolu

Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı
Bu şaka kalpten götürür Sosyal Medya Dedikoduları

Bu şaka kalpten götürür
Göztepe, Göktuğ ile yola devam dedi Göztepe

Göztepe, Göktuğ ile yola devam dedi
Üç büyükler, Enes Ünal'ın peşinde! Transferler

Üç büyükler, Enes Ünal'ın peşinde!
Balıkesirspor Baltok, lige 3 puanla başlamak istiyor Futbol

Balıkesirspor Baltok, lige 3 puanla başlamak istiyor
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe, Islam Slimani transferinde sona yakın!
2

"Sevilla, Andre Silva transferini bitirdi"
3

Eljif Elmas için sürpriz gelişme! Devler...
4

İşte Domagoj Vida için gelen tek teklif!
5

Slimani'nin eşi rotayı gösterdi; "Türkiye'ye yolculuk"
6

Gomis özür diledi, sorun çözüldü!
7

Serdar Aziz'den Stoke City'e ret!
8

Yusuf Namoğlu'ndan VAR için flaş açıklamalar!
9

MKE Ankaragücü-Galatasaray! Muhtemel 11'ler
10

Yusuf Yazıcı'ya Real Sociedad kancası!
yukarı ok