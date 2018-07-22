Spor Haberleri
»
Futbol
»
Sosyal Medya Dedikoduları
»
Bu şaka kalpten götürür
Bu şaka kalpten götürür
Kameralarımız Türkiye'den. İnsan babasına böyle şaka yapar mı
22 Temmuz 2018 14:08
Facebook
Twitter
İLGİLİ VİDEO
Diğer Haberler
Dünya Transferler
Beşiktaş'a kötü haber! Anlaştılar
Türkiye Transferler
Akhisarspor'dan Tunay Torun atağı
Trabzonspor
Trabzonspor'un rakibi Al Duhail
Arsenal
Mesut Özil'den Alman medyasına cevap: "Hiç fark etmez, yine çektiririm"
Türkiye Transferler
Gazişehir, Portekiz'den transfer yaptı
Sosyal Medya Dedikoduları
İrlanda'da bu gol verildi!
Sosyal Medya Dedikoduları
Bu şaka kalpten götürür
Dünya Transferler
Yerry Mina sessizliğini bozdu! Transfer...
Dünya Transferler
Ochoa için transfer açıklaması
Daha fazla göster
En Çok Okunanlar!
1
Canlı yayında Yerry Mina için açıklama! ''Görüştük''
2
Galatasaray'dan Gomis resti; "Teklifleri değerlendirin"
3
Galatasaray için Robinho iddiası!
4
Cengiz Ünder'in Roma'daki yeni rakibi Malcolm!
5
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı! Kritik tarih...
6
Bayern Münih, Gonzalo Higuain yarışına katıldı!
7
Drogba'dan Gervinho'ya Galatasaray önerisi!
8
Fenerbahçe, zorunlu olarak bekliyor! İlk hedef golcü...
9
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: "İyi bir forvet arıyoruz"
10
Galatasaray'a Lionel Carole piyangosu
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Kurumsal