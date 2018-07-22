Bu şaka kalpten götürür

Kameralarımız Türkiye'den. İnsan babasına böyle şaka yapar mı

22 Temmuz 2018 14:08
Bu şaka kalpten götürür
Kameralarımız Türkiye'den. İnsan babasına böyle şaka yapar mı


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