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Bu nasıl başlangıç Kagawa! 3 dakikada 2 gol...

Beşiktaş'ın yıldızı Shinji Kagawa, oyuna girdikten 18 saniye sonra fileleri havalandırdı. Ardından frikikte ağları buldu. 3 dakikada 2 gol birden atarak müthiş bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Bu nasıl başlangıç Kagawa! 3 dakikada 2 gol...
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03 Şubat 2019 20:48
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Shinji Kagawa, 81. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil oldu.

Shinji Kagawa, oyuna dahil olduktan 18 saniye sonra ceza sahası dışında topla buluştu, topu düzelttikten sonra yerden sert bir şekilde şutunu çıkarttı ve fileleri havalandırdı. Japon yıldız, attığı golden sonra şaşkın bir şekilde sevindi.

Shinji Kagawa, 84. dakikada bu kez kaleye 25 metreye uzaktan frikikte topun başına geçti ve frikikten uzak köşeye vurup fileleri havalandırdı.

Japon yıldız, böylece oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol birden attı.

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