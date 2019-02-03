Bu nasıl başlangıç Kagawa! 3 dakikada 2 gol...

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Shinji Kagawa, 81. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil oldu.Shinji Kagawa, oyuna dahil olduktan 18 saniye sonra ceza sahası dışında topla buluştu, topu düzelttikten sonra yerden sert bir şekilde şutunu çıkarttı ve fileleri havalandırdı. Japon yıldız, attığı golden sonra şaşkın bir şekilde sevindi.Shinji Kagawa, 84. dakikada bu kez kaleye 25 metreye uzaktan frikikte topun başına geçti ve frikikten uzak köşeye vurup fileleri havalandırdı.Japon yıldız, böylece oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol birden attı.