Bu maçlarda bol internet var

GollerCepte Her Gol 100 MB ile Her Golde internet kazan!

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Bu maçlarda bol internet var
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27 Aralık 2020 14:55
Bugün atılan her golde 100 MB kazanabilirsin. Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!
 
İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçları;

Leeds - Burnley
Liverpool - West Bromwich Albion
Yeni Malatya - Erzurumspor
Başakşehir - Kasımpaşa
Anderlecht - Wilrijk
Utrecht - AZ Alkmaar


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