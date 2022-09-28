TRABZONSPOR İÇİN ZORLU SÜREÇ

45 GÜNDE 10 MAÇ YAPACAK

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da hedef; Dünya Kupası maçlarına kadar 45 günde çıkacağı 10 karşılaşma sonrası liderliği ele geçirmek.Milli maçlar için verilen araya kadar 12 resmi maç yaparak yoğun bir fikstürü geride bırakan Trabzonspor, bir kez daha zorlu sürece başlıyor.Bordo-mavililer, 16 günlük dönemde tam 5 maça çıkacak. 20 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası sürecine kadar toplamda ise 45 günde 10 maç yapacak olan Karadeniz ekibi, bu süreci seri galibiyetlerle geçirip Dünya Kupası sonrasında lige zirvede başlamayı hedefliyor.