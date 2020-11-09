Bu maçlar kazandırıyor

GollerCepte'de milli ara yok! Her gün gol, her gün bedava internet var! İşte size bol miktarda internet kazandırabilecek bol gol beklentili maçlar!

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Bu maçlar kazandırıyor
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09 Kasım 2020 16:39
GollerCepte Her Gol 100 MB ile Her Golde internet kazan! Bugün atılan her golde 100 MB kazanabilirsin. Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!

İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçları;
 
Holstein Kiel - Hamburg
FC Eindhoven - Dordrecht
Utrecht II - Roda
Pogon - Podbeskidzie ,
Umea - GIF Sundsvall 


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