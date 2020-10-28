Bu maçlar kazandırıyor

Dün Her Gol 100MB oynayanlar kazandı! Dün Şampiyonlar Ligi'nde tam 23 gol atıldı! Bugünün internet kazandıran maçları için hemen gel!

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Bu maçlar kazandırıyor
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28 Ekim 2020 12:24
GollerCepte Her Gol 100 MB ile Her Golde internet kazan! Bugün atılan her golde 100 MB kazanabilirsin. Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!

İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçları;

Man United - Leipzig
Başakşehir - PSG 
Juventus - Barcelona
Dortmund - Zenit
Sevilla - Rennes


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