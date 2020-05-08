Bu maçlar kazandırıyor

Bugün Her Gol 100 MB günü! Bugün GollerCepte'li olmanın ayrıcalıklı günü! Hemen bu maçlara oyna ve gol oldukça internet kazan!

Bu maçlar kazandırıyor
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08 Mayıs 2020 12:12
Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!

İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçları;

Jeonbuk FC - Suwon
Slutsk - Energetik BGU
FK Gorodeya - FC Minsk

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