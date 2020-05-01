Bu maçlar kazandırıyor

GollerCepte Her Gol 100 MB ile Her Golde internet kazan! Bugün atılan her golde 100 MB kazanabilirsin.

Bu maçlar kazandırıyor
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01 Mayıs 2020 12:04
Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!

İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçları;
 
Energetik BGU Minsk - Smolevichy
Dinamo Minsk Reserve - Slutsk Reserve
FC Mins Reserve - Torpedo Zhodino Reserve
Rukh Brest Reserve - Gorodeya Reserve
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