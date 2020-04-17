Bu maçlar kazandırıyor

GollerCepte Her Gol 100 MB ile Her Golde internet kazan! Bugün atılan her golde 100 MB kazanabilirsin.

Bu maçlar kazandırıyor
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17 Nisan 2020 11:53
Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!

İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçları;
 
Isloch Res - Slavia Mozyr Res
Rukh Brest Res - FC Minsk Res
BATE Res - Torpedo Zhodino Res
Vitebsk Res - Dinamo Brest Res
Belshina - Smolevichy
Shaktior Soligorsk - FK Slutsk
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