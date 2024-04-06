'Bu Maçlar Kaçmaz' Bilyoner Youtube hesabında yayında

Türkiye'nin ilk online şans oyunları platformu Bilyoner'de Erbatur Ergenekon ile Bu Maçlar Kaçmaz'ın 54. Bölümü ile Youtube sayfasında yayınlandı.
Haftalık olarak verdiği tahminlerde yakaladığı isabet oranı ile büyük beğeni toplayan Ergenekon, "Bu Maçlar Kaçmaz"ın yeni bölümünde de 4 maçı yorumladı.
* Manchester United - Liverpool
* Tottenham - Nottingham Forest
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Keyifli seyirler.
Haftalık olarak verdiği tahminlerde yakaladığı isabet oranı ile büyük beğeni toplayan Ergenekon, "Bu Maçlar Kaçmaz"ın yeni bölümünde de 4 maçı yorumladı.
* Manchester United - Liverpool
* Tottenham - Nottingham Forest
En güncel videolar için Bilyoner'in Youtube hesabına abone olabilir, videolardan anında haberdar olabilmek için bildirimlerinizi açabilirsiniz.
Keyifli seyirler.