Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takım kaptanları Pereira ve Uğurcan Çakır, maçın önemini anlatırken, "Bu maçı kazanırsak şehir yıkılır. Trabzonspor için en önemli maç hangisi derseniz o maç bu maçtır. Uzun zaman sonra bunu başarırsak herkes size var olan sevgi ve saygısını çok daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca teknik direktör Eddie Newton da, Fenerbahçe ile oynanan maçları ve rakibin bu sezonki maçlarını tekrar tekrar izleyerek, maça özel önlemler aldı.
9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Türkiye Kupası Yarı Finali'nde geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenen ve 23 yıllık kötü seriye son veren Trabzonspor, bugün de ligdeki hasreti bitirmeye çalışacak. Bordo-Mavililer Kadıköy'deki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla almıştı. İstanbul'daki maçlarda ezeli rakibine karşı zorlanan Fırtına, son karşılaşmalara bakıldığında ise bariz bir üstünlüğe sahip. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile çıktığı son 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. Üstelik bu 9 maçın son 3'ünü de kazandı.
23 YILLIK HASRET
Geçen sezon rakibiyle ligde ve kupada 2'şer kez karşılaşan Bordo-Mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Fırtına'nın hedefi, bu akşamki kritik maçta bu seriyi 10 maça çıkartmak ve aynı zamanda ligdeki 23 yıllık hasrete nokta koymak.
NEWTON: TEK İHTİMAL VAR!
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da Teknik Direktör Eddie Newton, Fenerbahçe maçının camia için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi. İngiliz hoca, "Bizim için tek ihtimal var. O da kazanmak" dedi.
Bu maçta sahada verilecek mücadelenin yanı sıra psikolojik hazırlığın da ön planda olacağını düşünen teknik direktör Eddie Newton, üç prensip belirledi. Oyuncularından ilk olarak galibiyete inanmalarını ve bu inancı herkese hissettirmelerini isteyen İngiliz çalıştırıcı, daha sonra kazanmak için gerekli azmin olması gerektiğini söyledi.
'SAHADA BİRBİRİNİZE GÜVENMELİSİNİZ'
Bu azmin de çalıştıkları oyun sistemi ve takım arkadaşlarına olan güvenle sahaya yansıtılabileceğini söyleyen 48 yaşındaki hoca, en önemli noktanın ise sabır olduğuna vurgu yaptı. Maç içinde sabırlı olanın ve rakibin ne yaptığından çok kendilerinin ne yaptığına bakanın avantaj sağlayacağını anlatan Newton, sonuca ancak böyle gidebileceklerini anlattı.
Ayrıca teknik direktör Eddie Newton da, Fenerbahçe ile oynanan maçları ve rakibin bu sezonki maçlarını tekrar tekrar izleyerek, maça özel önlemler aldı.
9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Türkiye Kupası Yarı Finali'nde geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenen ve 23 yıllık kötü seriye son veren Trabzonspor, bugün de ligdeki hasreti bitirmeye çalışacak. Bordo-Mavililer Kadıköy'deki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla almıştı. İstanbul'daki maçlarda ezeli rakibine karşı zorlanan Fırtına, son karşılaşmalara bakıldığında ise bariz bir üstünlüğe sahip. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile çıktığı son 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. Üstelik bu 9 maçın son 3'ünü de kazandı.
23 YILLIK HASRET
Geçen sezon rakibiyle ligde ve kupada 2'şer kez karşılaşan Bordo-Mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Fırtına'nın hedefi, bu akşamki kritik maçta bu seriyi 10 maça çıkartmak ve aynı zamanda ligdeki 23 yıllık hasrete nokta koymak.
NEWTON: TEK İHTİMAL VAR!
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da Teknik Direktör Eddie Newton, Fenerbahçe maçının camia için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi. İngiliz hoca, "Bizim için tek ihtimal var. O da kazanmak" dedi.
Bu maçta sahada verilecek mücadelenin yanı sıra psikolojik hazırlığın da ön planda olacağını düşünen teknik direktör Eddie Newton, üç prensip belirledi. Oyuncularından ilk olarak galibiyete inanmalarını ve bu inancı herkese hissettirmelerini isteyen İngiliz çalıştırıcı, daha sonra kazanmak için gerekli azmin olması gerektiğini söyledi.
'SAHADA BİRBİRİNİZE GÜVENMELİSİNİZ'
Bu azmin de çalıştıkları oyun sistemi ve takım arkadaşlarına olan güvenle sahaya yansıtılabileceğini söyleyen 48 yaşındaki hoca, en önemli noktanın ise sabır olduğuna vurgu yaptı. Maç içinde sabırlı olanın ve rakibin ne yaptığından çok kendilerinin ne yaptığına bakanın avantaj sağlayacağını anlatan Newton, sonuca ancak böyle gidebileceklerini anlattı.