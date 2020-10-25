Bu maçta sahada verilecek

mücadelenin yanı sıra psikolojik

hazırlığın da ön planda olacağını

düşünen teknik direktör

Eddie Newton, üç prensip

belirledi.

Oyuncularından ilk olarak galibiyete inanmalarını ve bu inancı herkese hissettirmelerini isteyen İngiliz çalıştırıcı, daha sonra kazanmak için gerekli azmin olması gerektiğini söyledi.

Bu azmin de çalıştıkları oyun sistemi ve takım arkadaşlarına olan güvenle sahaya yansıtılabileceğini söyleyen 48 yaşındaki hoca, en önemli noktanın ise sabır olduğuna vurgu yaptı.

Maç içinde sabırlı olanın ve rakibin

ne yaptığından çok kendilerinin

ne yaptığına bakanın avantaj sağlayacağını

anlatan Newton, sonuca ancak

böyle gidebileceklerini anlattı.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takım kaptanları Pereira ve Uğurcan Çakır, maçın önemini anlatırken, "Bu maçı kazanırsak şehir yıkılır. Trabzonspor için en önemli maç hangisi derseniz o maç bu maçtır. Uzun zaman sonra bunu başarırsak herkes size var olan sevgi ve saygısını çok daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı.Ayrıca teknik direktör Eddie Newton da, Fenerbahçe ile oynanan maçları ve rakibin bu sezonki maçlarını tekrar tekrar izleyerek, maça özel önlemler aldı.Türkiye Kupası Yarı Finali'nde geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenen ve 23 yıllık kötü seriye son veren Trabzonspor, bugün de ligdeki hasreti bitirmeye çalışacak. Bordo-Mavililer Kadıköy'deki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla almıştı. İstanbul'daki maçlarda ezeli rakibine karşı zorlanan Fırtına, son karşılaşmalara bakıldığında ise bariz bir üstünlüğe sahip. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile çıktığı son 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. Üstelik bu 9 maçın son 3'ünü de kazandı.Geçen sezon rakibiyle ligde ve kupada 2'şer kez karşılaşan Bordo-Mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Fırtına'nın hedefi, bu akşamki kritik maçta bu seriyi 10 maça çıkartmak ve aynı zamanda ligdeki 23 yıllık hasrete nokta koymak.Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da Teknik Direktör Eddie Newton, Fenerbahçe maçının camia için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi. İngiliz hoca, "Bizim için tek ihtimal var. O da kazanmak" dedi.