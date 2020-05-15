Bu ligin kralı sensin

Sporseverlerin gözü burada. Lider olmak için kıyasıya yarış sürüyor. GollerCepte'nin haftalık olarak düzenlediği futbol bilgi yarışması Bilgi Ligi tüm hızıyla devam ediyor! Eğer sen de 'futbol benim işim' diyorsan tek yapman gereken uygulamamızın "Eğlence" sayfasında yer alan Bilgi Ligi yarışmasındaki soruları en hızlı biçimde doğru yanıtlamak ve lider olmak için çekişmeye hazır olmak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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Bundesliga başlıyor! Futbol geri dönüyor! Ama bugün, asıl rekabet bu ligde yaşanıyor! Bilgi Ligi'nde çok özel bir gün seni bekliyor! Acele et!
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15 Mayıs 2020 12:01
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