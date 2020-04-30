Sporseverlerin gözü burada. Lider olmak için kıyasıya yarış sürüyor. GollerCepte'nin haftalık olarak düzenlediği futbol bilgi yarışması Bilgi Ligi tüm hızıyla devam ediyor! Eğer sen de 'futbol benim işim' diyorsan tek yapman gereken uygulamamızın "Eğlence" sayfasında yer alan Bilgi Ligi yarışmasındaki soruları en hızlı biçimde doğru yanıtlamak ve lider olmak için çekişmeye hazır olmak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bu ligin kralı sensin
Bilgi Ligi'nde olmak için mükemmel bir zaman! Binlerce kullanıcımız şu anda liderlik için kıyasıya yarışıyor! Bu oyun sensiz olmaz!
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
30 Nisan 2020 12:51
- 11:28 Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı
- 11:28 Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu
- 11:25 Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması
- 11:20 Cyle Larin'e PAOK talip oldu
- 11:11 Nenad Bjelica'nın gidişinde Burton detayı
- 11:01 Jordan: "1993'te MVP ödülünü Barkley kazanınca üzülmüştüm"
- 10:58 "Fedakarlık" yapan Galatasaray'da kalacak
- 10:57 Ronaldo'dan Anneler Günü için 100 bin euroluk hediye
- 10:49 Mike Tyson, Cenk Tosun'lu Everton'a sponsor olmak istiyor!
- 10:43 Beşiktaş'ta Güven Yalçın için karar verildi
- 10:42 Galatasaray'da şampiyonluk yoksa Falcao da yok
- 10:36 Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
- 10:32 Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ı bekliyor
- 10:32 Dirk Kuyt ve Phillip Cocu kulüp satın alacak
- 10:28 Feyenoord'un Oğuzhan Özyakup kararı
- 10:28 Jordan'ın, Kobe ile ilgili ilk yorumu!: "O Laker çocuğu bende"
- 10:13 Kobe: "Jordan olmadan, beş şampiyonluk kazanamazdım"
- 10:09 Jean Michael Seri: "Galatasaray'da kalmak istiyorum!"
- 10:07 Sergen Yalçın'dan Boyd ve Elneny kararı
- 09:53 Mustafa Cengiz için kritik hafta
- 09:50 Ryan Donk: "Önceliğim Galatasaray"
- 09:46 Ryan Babel'den Galatasaray açıklaması
- 09:37 Marcio: "Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl beklememesi gerekiyordu"
- 09:26 Volkan Babacan, Beşiktaş'a bedavaya geliyor
- 09:14 Fenerbahçe sahaya iniyor! 7 kural var
- 09:11 Fatih Terim idmanları başlatmıyor
- 08:54 Nihat Özdemir: "Bakan Koca ile konuşup harita çizeceğiz"
- 08:53 Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül kararı
- 08:39 Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Nico Gaitan
- 08:27 Arapların gözdesi: Ekuban - Nwakaeme
- 08:15 Beşiktaş'ta Oğuzhan Aydoğan neden oynatılmadı? Çebi peşine düştü
- 08:03 Trabzonspor'da transfer gelişmesi; Lucas Piazon
- 07:53 Koronavirüs salgınında son 24 saat
- 07:30 Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi
- 01:25 Materazzi o anları ilk kez anlattı!
- 00:16 İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
- 23:41 Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
- 22:43 Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
- 22:20 Orkun Kökçü ile Feyenoord yeni kontrat için anlaşamadı
- 21:38 Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'nin yeni hocası Bjelica gibi"
- 21:02 İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
- 20:56 Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı
- 20:37 Jimmy Cabot'dan transfer iddialarına yanıt
- 20:21 Steaua Bükreş Başkanı: "Stadın açılışında Galatasaray ile oynamayı çok isteriz"
- 19:59 Mehmet Demirkol: "Acele etmemek lazım"
- 19:46 Portekiz'de gündem: Aboubakar - Beşiktaş
- 19:07 Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
- 18:51 Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ayrılıyor mu? Başkandan açıklama
- 18:45 Valbuena: "Fenerbahçe'den Olympiakos'a giderek en doğru şeyi yaptım"
- 18:31 Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi
- 18:26 Karantinada kumardan başı belada
- 17:30 Koronavirüste obezite tehlikesi
- 17:25 Hernan Crespo: "Galatasaray maçını hiç unutamam!"
- 17:21 Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
- 17:18 ABD'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1711 kişi öldü
- 17:15 Harry Kewell: "İstanbul'da gördüklerime inanamadım"
- 17:12 Bakan Kasaoğlu, karantinadaki insan sayısını açıkladı
- 17:05 Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Spor Federasyonu yönetimiyle toplantı yaptı
- 17:03 Sivaslı milli sporculardan "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısı
- 16:58 Frank Lampard'dan Kovid-19 testi eleştirisi
AKTÜEL HABERLER
Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
Koronavirüste obezite tehlikesi
Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
ABD'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1711 kişi öldü
Bakan Kasaoğlu, karantinadaki insan sayısını açıkladı
Sokağa çıkma yasağının son gününde Türkiye'den fotoğraflar!
Meteoroloji'den kritik uyarı!
İçişleri Bakanlığı seyahat yasağını 1 gün uzattı
Altın fiyatları için uyarı; "Mayısta düşebilir"
İtalya kademeli normale dönüşü başlatıyor!
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 484 bini aştı
"Okullar bayramdan sonra 1 Haziran'da açılacak" iddiası
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Hıdırellez kutlamak günah mıdır?
- Hıdırellez hangi gün dilek tutulur
- Hıdırellezde neler yapılması gerekir
- 2020 Hıdırellez ne yapılması gerekir
- 5 Mayıs Hıdırellez nasıl dilek dilenir
- 2020 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenmeye başlanacak
- Üniversite ne zaman 2020 ÖSYM
- Bayram ne zaman (Ramazan Bayramı 2020)
- 1170 TL ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? (Mayıs 2020)
- Ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? (Mayıs 2020)
- Camiler ne zaman açılacak - SON DAKİKA
- SON DAKİKA: Berberler ne zaman açılacak
- Devlet Malzeme Ofisi Maske Talep Etme ekranı
- İşyerleri maskeyi nereden alacak?
- Hayat Eve Sığar harita yeşil renk ne anlama geliyor?
- Hayat Eve Sığar harita kırmızı renk ne anlama geliyor?
- Hayat Eve Sığar harita mavi renk ne anlama geliyor?
- Hayat Eve Sığar renklerin anlamı
- 'Hayat Eve Sığar'daki renkler (Harita renklerin anlamı)
- Hayat Eve Sığar uygulaması renkleri ve anlamları
- Maske alamıyorum, ne yapmalıyım? Maske talep etme
- Maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
- Hayat Eve Sığar maske kodu nasıl alınır
- EBA Canlı Ders Saatleri, EBA Canlı Derse nasıl katılabilirim
- Haziran'da okul olacak mı? Son dakika haberi
- 12. sınıflara okul ne zaman açılıyor
- Bayramdan sonra okul var mı 2020
- Aycan'ın sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç sevgilisiyle barıştı mı? Acun Ilıcalı mesajı iletti
- 3 Mayıs Survivor kim aday oldu?