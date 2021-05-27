Beşiktaş'ta eski aşk yeniden depreşti… Mandzukic bu kez Siyah-Beyazlı formaya hiç olmadığı kadar yakın…



Geçtiğimiz sezon ortasında Beşiktaş'la yaptığı yoğun görüşme trafiğinin ardından İtalyan devi Milan'la 1 yılı opsiyonlu 1,5 sezonluk anlaşma sağlayan Hırvat golcünün Çizme macerası, beklediği gibi geçmedi.



Milano temsilcisinde 2'si ilk 11'de olmak üzere 11 maça çıkıp golle buluşamayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ocak ayında son anda Kartal'ın kapısından dönen tecrübeli oyuncu, menajerler tarafından yeniden Beşiktaş'a teklif edildi.



Hırvatistan'ın yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olan Mario Mandzukic, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu kez Beşiktaş'ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor.



