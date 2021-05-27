Bu kez Mandzukic, Beşiktaş'ı istiyor!

İtalyan devi Milan'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Hırvat golcü Mario Mandzukic yeniden Beşiktaş'ın gündeminde…

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bu kez Mandzukic, Beşiktaş'ı istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 10:31
Beşiktaş'ta eski aşk yeniden depreşti… Mandzukic bu kez Siyah-Beyazlı formaya hiç olmadığı kadar yakın…

Geçtiğimiz sezon ortasında Beşiktaş'la yaptığı yoğun görüşme trafiğinin ardından İtalyan devi Milan'la 1 yılı opsiyonlu 1,5 sezonluk anlaşma sağlayan Hırvat golcünün Çizme macerası, beklediği gibi geçmedi.

Milano temsilcisinde 2'si ilk 11'de olmak üzere 11 maça çıkıp golle buluşamayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ocak ayında son anda Kartal'ın kapısından dönen tecrübeli oyuncu, menajerler tarafından yeniden Beşiktaş'a teklif edildi.

Hırvatistan'ın yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olan Mario Mandzukic, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu kez Beşiktaş'ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.