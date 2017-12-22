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Bu kez de Arda Turan'a 'Come to Beşiktaş'

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Arda Turan için siyah-beyazlı taraftarlar harekete geçti. İşte Arda Turan sürprizi....

Kaynak: DHA
Bu kez de Arda Turan'a 'Come to Beşiktaş'
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22 Aralık 2017 12:42
Pepe, Diego Costa, Negredo gibi isimlere yaptıkları 'Come to Beşiktaş' çağrısı ile tüm dünyada geniş yankı uyandıran Beşiktaş taraftarı bu kez de Arda Turan'a aynı çağrıyı yapmaya başladı.

Barcelona'nın göndermeyi düşündüğü oyuncular arasında yer alan Milli futbolcunun adı bir süredir Beşiktaş ile de anılmaya başlamıştı. Başkan Fikret Orman, Arda için 'ilgilenmiyoruz' diye açıklama yapsa da Beşiktaş taraftarı Arda'nın siyah-beyazlı formayı giymesini istiyor.

Dün gece Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinden itibaren Arda'nın sosyal medyadaki hesaplarına 'Come to Beşiktaş' çağrısı bırakmaya başlayan Beşiktaş taraftarının bu kez ne kadar etkili olacağı ve Arda'nın bu çağrılara nasıl cevap vereceği şimdiden merak edilen konuların başında geliyor.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in de Milli futbolcuya sıcak baktığı ve böyle bir transferi reddetmeyeceği tahmin ediliyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılması halinde Beşiktaş'a imza atması devre arasının en flaş transfer hamlesi olabilir.


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