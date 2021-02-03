'Bu kadar kötü oynayarak lider olmak çok kolay değil'

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçla ilgili konuştu.



Kahveci Fenerbahçe kalecisi Altay'ın önemini yaptığı ilginç tespitle dile getirirken sarı lacivertlilerin hem olumlu, hem de olumsuz anlamda tarih yazdığı bir sezon yaşadığını örneklerle anlattı.



İşte Kahveci'nin sözleri



"HER YERDE ALTAY"



"Fenerbahçe kadrosunu bir sayayım taraftarlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Kalede Altay, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Altay, Samuel, Altay, Altay, Thiam, Altay. Ne demek istediğimi anlamışlardır. Bugün Altay bu kadar önemli bir performans gösterdi."



"BUNU ANCAK FENERBAHÇE BAŞARABİLİRDİ"



"Fenerbahçe çok enteresan bir sezon yaşıyor. 22 transfer belki tarihinde yoktur 1 sezonunda. İç sahada 3 maç üst üste mağlubiyet tarihinde yok. Deplasmanda öyle bir galibiyet serisi ki tarihinde yok. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da tarih yazıyorlar. Bugünkü ikinci yarıda da belki tarihinin en kötü futbolunu oynuyor. Böyle bir Fenerbahçe ve lider! Kötü oynuyor ve lider. Bunu da sadece Fenerbahçe kadrosu başarabilirdi. Çünkü bu kadar kötü oynayarak bir takımın lider olması kolay bir şey değil diye düşünüyorum."



