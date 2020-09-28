Galatasaray'ın savunmacıları, Fenerbahçe derbisinde de iş başındaydı. Birçok Avrupa devinin radarında olan Marcao ile Luyindama, pazar günkü karşılaşmada da görevlerini başarıyla tamamladı.



Yaptıkları kritik müdahalelerle öne çıkan Aslan'ın ikilisi, Fenerbahçe'nin hücum silahlarına göz açtırmadı. Sarıkırmızılılar, savunmanın göbeğinde görev yapan Marcao ve Luyindama ile bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada yalnızca kalesinde 2 gol gördü.



Ligde Gaziantep'ten, Avrupa'da da Neftçi Bakü'den 1 gol yiyen Galatasaray; Başakşehir, Fenerbahçe ve Hajduk Split maçlarında rakibe gol sevinci yaşatmadı.



