Bu hakem cidden ofsayt kuralını bilmiyor mu?

İLGİLİ VİDEO

İngiltere'de oynanan bu maçta çalınan ofsayt düdüğünü bütün dünya konuşuyor. Sizce de ofsayt mı?Hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde kısa süreli bir gerilim yaşandı. Cenazeye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Fikret Orman'ın yanındaki bir kişi, "Burada ne işin var" dedi. Yıldırım ise "Sana mı soracağım'' dedi. Olay eski Fenerbahçe yöneticisi Davut Dişli'nin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı. Yemen Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım Üsküdar Anadolu Kulübü'nde beraber yöneticilik yapmışlardı.Ligin gol krallığında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis, kuşkusuz bu maçta da G.Saray'ın en büyük gol silahı olacak. Fransız oyuncunun derbi maçlarındaki performansı zayıf kalsa da kritik maçta Beşiktaş savunmasının gözü kulağı da Gomlis'te olacak. Golcüsüne sıkı bir markaj yapılacağını düşünen Fatih Terim, buna önlem olarak da ceza sahası içinde farklı bir strateji de hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, Feghouli'ye özel görev verirken, sık sık ceza sahası içine kat ederek Gomis'in indireceği toplarda gol aramasını istedi.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, yapacağı baskılı savunmayla rakibini şaşırtmayı amaçlıyor. Siyah beyazlılar sahaya "Önce durdur, sonra vur" anlayışı ile çıkacak.