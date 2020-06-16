Bu hafta sonu yasak varmı, maskesiz çıkmanın yasak olduğu iller

Bu hafta sonu yani 20-21 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasınz gidilip gidilmeyeceği merakla bekleniyor. Yasaklar konusunda maske takma zorunluluğu 42 ile getirildi. Maske takma zorunluluğu yayınlanan genelgenin ardından yürürlüğe girdi ve toplamda 42 şehirde maske takma zorunlu hale getirildi. Maske takmama cezası ise 3150 TL olarak duyuruldu. Maske takılması zorunlu olan iller sıralandı ve tam 42 ilde bu yasağın uygulanacağı açıklandı. Maske zorunluluğu ve hangi illerde maske takılması gerekiyor açıklandı. 42 ilde maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Buna göre 42 şehirde maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan koronavirüs vakalarıyla ilgili yaptığı yorumun yanı sıra maskeyle sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısının 42'ye çıkarıldığını açıkladı.Bugün itibarı ile haftasonu sokağa çıkma yasağı olacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak Tunceli, Uçak, Zonguldak, Diyarbakır, ERzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa.Koca açıklamasında, maske takma zorunluluğu ve hangi illerde maske takmak zorunludur açıkladı. Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanırken hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu da açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı.Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.Bakan Koca, son vakalara ilişkin açıklamasında da artışların belli bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekerek "Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz" demişti.