Bu hafta sonu yasak var mı (9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağı)

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yeni adımların atıldığı Bakanlar kurulunda birçok farklı konuda kararlar alındı. Aralarında en merak edilenlerden biri ise 4 haftasonudur uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta da uygulanıp, uygulanmayacağı oldu. İşte sorunun yanıtı…İlk olarak mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulanacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına ve genelge yayınlanmamasına rağmen alınan kararlara dayanarak sokağa çıkma yasağının 9-10 Mayıs tarihlerinde de uygulanacağına kesin gözüyle bakılıyor.