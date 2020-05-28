Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasağı var mı?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu üzerine alınacak karar merakla bekleniyor. Yapılacak kabine toplantısında karara bağlanması beklenen bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı gelişmesi hafta sonu yasağı var mı beklentisine dönüşmüş durumda. 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konuşuluyor. Bu kritik günlerden biri olan 30 - 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı bar mı şeklinde merak ediliyor. Kaç şekilde sokağa çıkma yasağı var? Aratılanlar arasında en çokları arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı son dakika haberlerine göre kaç şehirde sokağa çıkma yasağı var diye soruldu. Sokağa çıkma yasağını ihabar hattı, yasağı ihlal eden vatandaşlar 153 ve 155 aranarak şikayet edilebilir. Çoğu vatandaş sokağa çıkma yasağına uyarken gençlerin bir kısmı sokağa çıkma yasağını ihlal ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri şikayet etmek istiyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri ihbar etmek, sokağa çıkma yasağı ihbar hattı konularındaki detayları okuyabilirsiniz.

28 Mayıs 2020 01:59
Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasağı var mı?
Bu hafta sokağa çıkma yasağı konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor. Mayıs ayının son haftasonunda yeniden sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı sorulmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonu yani 30 - 31 Mayıs 2020 tarihinde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konuşuluyor. Sokağa çıkma yasakları döneminde sokağa çıkma yasağı çeşitleri göze çarpıyor. Sokağa çıkma yasağı son dakika haberlerine göre, Yeni haftada 20 yaş altı olanların ne zaman sokağa çıkacağı belli değil ancak; kurallara riayet düzeyine bakarak, bu hafta da aynı uygulamanın devam ettirilmesi bekleniyor. 20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanacak. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.
26 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

26 Mayıs sokağa çıkma yasağının karar verilen son günü. 26 Mayıs günü bittikten sonra sokağa çıkma yasağı da bitmiş olacak. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde arefe günü itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması bayramın son günü olan salı gecesi 00.00'da sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 26 MAYIS SON GÜN

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi

Zonguldak

26 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

26 Mayıs sokağa çıkma yasağının karar verilen son günü. 26 Mayıs günü bittikten sonra sokağa çıkma yasağı da bitmiş olacak. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde arefe günü itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması bayramın son günü olan salı gecesi 00.00'da sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 26 MAYIS SON GÜN

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.



MARKETLER BAKKALLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bayramda market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerin sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapabilecek.

NORMALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ KRİTİK TOPLANTI

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.



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