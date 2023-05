'Bu gurur için takımıma teşekkür ediyorum'

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen medya gününde AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybolda Avrupa'nın en büyük kupasını alarak sezonu tamamlamanın onur ve gurur verici olduğunu dile getirdi.



Takım olarak her sezona 5 kupayı da alma hedefiyle başladıklarını aktaran Üstünsalih, "Geçen sezon 5 kupanın hepsini alma hedefimiz vardı ve bunu gerçekleştirmiştik. Bu sene de sezona iddialı başladık ama bileşenlerde yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı 5 kupanın 2'sini alabildik. Sezonu Avrupa'nın en büyük kupasını alarak bitirmek bize gurur verdi. Müzemize 2 kupa daha getirdik. Bu başarıda başantrenör Giovanni Guidetti'nin büyük emekleri var. Bu yıl yaşadığı aksaklıklar ve olumsuzluklara rağmen takımına sahip çıktı. Hep beraber el ele verdik, başkanından kulüp çalışanına kadar herkes aynı duyguyla hareket etti." ifadelerini kullandı.



"GURUR VERİCİYDİ"



"Torino'da 2 Türk takımının mücadele etmesi gurur vericiydi"



Alınan kupaların Türkiye'de kadın voleybolunun geldiği noktayı gösterdiğinin altını çizen Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerine şöyle devam etti:



"Ülkem adına gurur duyuyorum. Dünya ve Avrupa'da birçok ülkenin tekelinde olan kadın voleybolunda ülkemizi en iyi yere taşıdık ve şu anda Avrupa'nın en iyi takımıyız. Torino'da 2 Türk takımının mücadele etmesi gurur vericiydi. Finali ebedi dostumuz Eczacıbaşı Dynavit'le oynamak ve her sonuçta kupanın Türkiye'ye gelecek olmasının duygusu inanılmazdı. Bunu yaşattıkları için 2 takıma da teşekkür ediyorum. Biz kazandık ve müzemize bir kupa daha getirip, ülkemize bir gurur daha yaşattık. Bu gurur ülkemize armağan olsun."



Yarı finalde Fenerbahçe Opet'e karşı ilk maçı 3-0 kaybetmelerine karşın finale yükselmeleri hakkında da konuşan Başkan Üstünsalih, "Bu kulüp 1986 yılında kuruldu. Kurulduktan bugüne kadar başarılara bakarsanız, bu tip durumları görürsünüz. Türkiye'de geri dönüşleri en iyi yapan kulüp VakıfBank'tır. İnanılmaz mücadele veriyor ve vazgeçmiyoruz. Kızlarımız da bunu başardı. İlk maçın ardından inanın hiç moralimi bozmadım. Geri döneceklerine o kadar emindim ki sanki ben de sahada mücadele ediyormuşum gibi o duyguları yaşadım ve kızlarımız geri döndü. İnanılmaz bir mutluluk. VakıfBank'ın adına yakışır şekilde mücadele ettiler. Geri döndüler ve bize de gurur yaşattılar. Bu sonucu almamıza vesile oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"GURURLA UYANDIM"



Torino'da oynanan finalin ardından yaşadığı duyguları aktaran Abdi Serdar Üstünsalih, şu görüşlerini paylaştı:



"21 Mayıs sabahına gururla uyandım. Dünyada 4 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu olan başka bir başkan var mıdır bilmiyorum. İnsan gururlanıyor. Kızlarımızın, kadınlarımızın Avrupa'da başarı elde etmelerine vesile olmak bizi gururlandırıyor. Türk voleyboluna hizmet etmek gururlandırıyor. Bankamızın sosyal sorumluluk anlayışıyla bu tür organizasyonları desteklemesi, Türk sporunu yüceltiyor. Kurulduğu günden bugüne 2 takımla destekliyorduk. Şimdi bir takımla destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Bu kulübün başkanı olmak onur, gurur ve mutluluk verici. Bunu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum."



Yeni sezon hedefleri hakkında da konuşan Abdi Serdar Üstünsalih, "Hedefler konusunda mütevazı olmayacağım, iddialıyız. VakıfBank yaptığı işin en iyisini yapar. Kadın voleybolunda iddiamız her zaman vardır. Yine sezona 5'te 5 hedefiyle başlayacağız. Bunun için organizasyonlarımızı yapıyoruz. Bu organizasyonlar dünden bugüne yapılmıyor. Sistematik şekilde, teknik kadromuzla, yönetimimizle çalışarak bunu gerçekleştiriyoruz. Yeni sezona da yine iddialı şekilde gireceğiz, bundan emin olun." diyerek sözlerini tamamladı.