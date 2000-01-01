Bu geceki Celtics - Bulls maçı ertelendi!

Boston Celtics ile Chicago Bulls arasında bu gece oynanması planlanan maçın, KOVID-19 protokolleri sebebiyle ertelendiği bildirildi.



Bu ertelenen maç, NBA sezonunun dördüncü, son iki gün içinde de üçüncü ertelenen maçı oldu.



Celtics'te Jayson Tatum, Jaylen Brown, Grant Williams, Tristan Thompson, Robert Williams, Javonte Green ve Semi Ojeleye'nin halen NBA'in KOVID-19 protokolleri nedeniyle kadro dışı olmalarının yanı sıra, Kemba Walker ve Romeo Langford'un da sakat listesi içinde olmalarıyla, ekibin ihtiyaç duyduğu sekiz oyuncudan yoksun olduğu bildirildi.



NBA VE NBPA BUGÜN TOPLANTI YAPACAK



NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası) bugün ligin sağlık ve güvenlik protokollerini değiştirme konusunu tartışmak amacıyla toplantı yapacakları ve NBA genel menajerlerinin de ligin bu sorunlarını tartışmak için bir konferans görüşmesi düzenlediği bildirildi.



Bugünkü konferans görüşmesinin konuları arasında, şut antrenmanlarının yeniden incelenmesi ve antrenman süreleri, sahada maç öncesi ve sonrasındaki sosyalleşme (sarılmalar gibi), restoran yemeklerinde daha fazla kısıtlama ve maske takma konusunda daha sıkı kurallar dahil olmak üzere, sıkılaştırma protokolleri üzerinde odaklanılacağı da detaylar arasında.



NBA başkanı Adam Silver geçtiğimiz günlerde Ocak ayının virüs için lig için en kötü ay olacağını söylemiş, ancak Şubat ayı ve sonrasında işlerin düzeleceğine dair iyimserliğini de ifade etmişti.







