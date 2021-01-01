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Bu geceki Brooklyn - Portland maçı ertelendi!

NBA, Brooklyn Nets ile Portland Trail Blazers arasında bu gece oynanması planlanan maçın ertelendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Brooklyn Nets ile Portland Trail Blazers arasında bu gece oynanması planlanan maçın ertelendiğini duyurdu.

Nets'in maça katılmak için gerekli olan sekiz sağlıklı oyuncuya sahip olmadığı kaydedildi.

Brooklyn'in kadrosundaki sağlıklı oyuncu sayısı, Kevin Durant ve James Harden da dahil olmak üzere geçtiğimiz hafta birçok ismin NBA'nin sağlık ve güvenlik protokollerine girmesiyle büyük ölçüde azalmıştı.

Durant'in ayak bileği sakatlığına rağmen oynamayı tercih ettiği Toronto Raptors karşılaşmasında, ekipte oynamaya uygun sekiz oyuncu bulunuyordu.

Noel'de oynaması planlanan 10 takımdan biri olan Nets'in son iki maçı ertelenmiş durumda. NBA, Cumartesi günkü Noel maçlarındaki herhangi bir erteleme durumu üzerine, olası değişikliklere şimdiden hazırlanıyor.


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