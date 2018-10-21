'Bu futbolcular Fenerbahçe'ye yakışmıyor'

1 / 91 Sivasspor 0-0 Fenerbahçe

Takvim Gazetesi yazarlarından Oktay Derelioğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından "Bu kadroyla çok zor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o sözler...Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası artık hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe'nin Sivas maçında ilk yarıda gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı.Büyük takım kimliğini sahaya yansıtamayan Sarı-Lacivertliler, çok kısır bir futbol ortaya koydu. Sivas'ta ilk 45'te Frey'in pozisyonu dışında gol girişimi olmayan Fenerbahçe, maça sanki beraberlik çıkmış gibiydi.Sivas ilk yarıda Fenerbahçe'ye göre biraz daha atak olsa da ev sahibi de rakibini zorlayacak ataklar üretemedi.Türkiye'nin her daim en iyi kadrolarına sahip olan takımı Fenerbahçe'de Frey, Jailson, Neustadter gibi isimler bu takımın kalitesine yakışmıyor.Geçen sezon da kalitesiz olan Fener kadrosu bu sezon çok daha aşağı seviyede. İkinci yarıda biraz daha baskılı oynayan Fenerbahçe, Soldado ile önemli pozisyonlar yakaladı.Mehmet Ekici'nin direkten dönen topu da Kanarya adına talihsizlikti. F.Bahçe ikinci yarıdaki oyunu ile galibiyete yakın gibi gözükse de oyunun genelindeki performansı ile beraberlik adil bir sonuç oldu.Genç oyuncu F.Bahçe savunmasını zorladı.Hücuma yeterli desteği sağlayamadı