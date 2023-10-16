Bu anlar olay oldu: "Bahis mi yaptın!"

İtalya'daki bahis skandalında itirafçı olan Sandro Tonali'nin bir Newcastle United maçında gördüğü sarı kart manşetlere çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bu anlar olay oldu: 'Bahis mi yaptın!'
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16 Ekim 2023 15:09
Son güncelleme 16 Ekim 2023 15:10
İtalya'daki bahis skandalında adı geçen 3 futbolcudan biri olan Sandro Tonali'nin sarı kart gördüğü bir pozisyon İngiltere'de viral oldu.

Futbol maçlarına bahis oynadığını itiraf eden Sandro Tonali, Newcastle United'ın Aston Villa'yı 5-1 yendiği maçın 90+2. dakikasında değişiklik için kenara geldi. Tonali, tam kenara gelmişken bir anda durakladı ve oyundan çıkmadı. Dördüncü hakemin 'Haydi çık' uyarılarına kulak asmayan Tonali, maçın hakeminden sarı kartı gördükten sonra oyundan çıktı.

Sandro Tonali'nin bu maçta kendi sarı kartına dair bahis alıp almadığı da merak konusu oldu.

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