Bu anlar olay oldu: 'Bahis mi yaptın!'

Futbol maçlarına bahis oynadığını itiraf eden Sandro Tonali'nin Newcastle'ın Aston Villa'yı 5-1 yendiği maçın 90+2. dakikasında gördüğü sarı kart viral oldu.



👉Tonali, değişiklik için kenara gelse de vakit geçirmiş ve sarı kart görmüştü.pic.twitter.com/SGTTogvFdd



— Sporxtv (@sporxtv) October 16, 2023

İtalya'daki bahis skandalında adı geçen 3 futbolcudan biri olan Sandro Tonali'nin sarı kart gördüğü bir pozisyon İngiltere'de viral oldu.Futbol maçlarına bahis oynadığını itiraf eden Sandro Tonali, Newcastle United'ın Aston Villa'yı 5-1 yendiği maçın 90+2. dakikasında değişiklik için kenara geldi. Tonali, tam kenara gelmişken bir anda durakladı ve oyundan çıkmadı. Dördüncü hakemin 'Haydi çık' uyarılarına kulak asmayan Tonali, maçın hakeminden sarı kartı gördükten sonra oyundan çıktı.Sandro Tonali'nin bu maçta kendi sarı kartına dair bahis alıp almadığı da merak konusu oldu.