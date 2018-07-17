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Bu aletten her eve lazım!
Bu aletten her eve lazım!
Hem ütü yapan, hem de katlayan makine, insanları büyük bir dertten kurtaracak gibi.
17 Temmuz 2018 15:37
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