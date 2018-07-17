Bu aletten her eve lazım!

Bu aletten her eve lazım!

Bu aletten her eve lazım!

Hem ütü yapan, hem de katlayan makine, insanları büyük bir dertten kurtaracak gibi.







İLGİLİ VİDEO Hem ütü yapan, hem de katlayan makine, insanları büyük bir dertten kurtaracak gibi.

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