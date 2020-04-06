Bu akşam Savaşçı dizi var mı? Savaşçı dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı?

Her pazar günü ekrana gelen Savaşçı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Savaşçı dizisi yerine Eski Köye Yeni Adet adlı yerli film ekrana gelecek. Şimdi binlerce kişi Savaşçı bu akşam var mı? Savaşçı yeni bölüm neden yok? sorularını yöneltiyor.

06 Nisan 2020 08:24
Bu akşam Savaşçı dizi var mı? Savaşçı dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı?
Savaşçı dizisi bu akşam erkanlarda olmayacak. Diziyi yayın akışında göremeyenler nedenini merak ederken Savaşçı bu akşam var mı? var mı sorusunu da yoğun bir şekilde yöneltiyorlar. İşte nedeni...
SAVAŞÇI NEDEN YOK?

Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken dizi sektörü de bu etkiden nasibini aldı. Setlere ara verilirken dizilerin yeni bölümleri de ekrana gelimiyor. Bu nedenle Savaşçı dizisinin de yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…

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