Bu akşam Savaşçı dizi var mı? Savaşçı dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı?

Savaşçı dizisi bu akşam erkanlarda olmayacak. Diziyi yayın akışında göremeyenler nedenini merak ederken Savaşçı bu akşam var mı? var mı sorusunu da yoğun bir şekilde yöneltiyorlar. İşte nedeni...Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken dizi sektörü de bu etkiden nasibini aldı. Setlere ara verilirken dizilerin yeni bölümleri de ekrana gelimiyor. Bu nedenle Savaşçı dizisinin de yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…