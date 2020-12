Bu akşam ne yemek yapsam? Yılbaşı menüsü için yemek tarifleri! Yılbaşında ne yemek pişirsem?

Yılbaşında ailenize, sevdiklerinize güzel bir yemek menüsü hazırlamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. 2021 yılbaşını kutlarken güzel yemeklere damaklarda hoş tatlar bırakabilirsiniz. Özellikle yılbaşının vazgeçilmezlerinden biri olan hindi, yine bu yıl en çok tüketilenlerde olacak. Yılbaşında ne yemek yapsam sorusunun cevabını sizler için hazırladık. İşte Yılbaşı menüsü için nefis yemek tarifleri...Salamura için, geniş ve derin bir tencereye hindi alınır. Üzerine, toz şeker, tuz, köri, hardal tohumu, defne yaprağı, sarımsak, büyük parçalara ayrılmış kuru soğan, kekik, kereviz yaprağı eklenir. Hindinin üzeri örtülene kadar su ilave edilir ve bu şekilde 24 saat bekletilir. (Yukarıda verdiğimiz salamura ölçüleri 1 litre su için geçerli. Siz hindinizin üzeri su ile örtülene kadar suyu koyun ve o suyun litresi üzerinden koyacağınız malzemeleri arttırın)Yemeği hazırlamak için biberiye, kekik, adaçayı ince ince doğranır. Üzerine dövülmüş sarımsak, tereyağı , tuz eklenerek karıştırılır. Karışım hindinin eti ile derisi arasına iyice yedirerek sürülür. Hindinin içi, adaçayı, kekik, maydanoz, kereviz sapları ile doldurulur. Açık olan uç kısmına 1 bütün limon konulur. Hindinin ayakları iple bağlanır. Kanatları da fırında pişerken yanmasın diye içe doğru kapatılır. Ve hindi bu şekilde fırın tepsisine konulur. Tepsinin boş kalan yanlarına iri parçalara bölünmüş havuç, patates ve soğanlar alınır. Üstüne zeytinyağı sürülmüş hindi biraz sıcak su eklendikten sonra 200 dereceye ayarlanmış fırına verilir. 1,5 saat kadar pişirdikten sonra üzerine hardal ve ballı karışım sürülen hindi, iyice piştiğinden emin olunduktan sonra fırından alınır. Hindinin suyu tepsiden alınıp ayrı bir tencereye koyulur. Ocağa alınıp kaynamaya bırakılır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra tereyağı ilave edilir. Sunum tabağına alınan hindi, kenarları sebzelerle süslenip tereyağlı suyu eklendikten sonra sıcak servis edilir.Hem ekonomik, hem pratik hem de çok lezzetli olan "fırında hindi but" yemeğinin en önemli püf noktası uygulayacağınız marinasyon yöntemi. Bu terbiye yöntemi ile hem hindi etinizin lezzeti artacak hem de kurumadan yumuşacık pişmesini sağlayacaksınız. Yeni senede sevdiklerinizle lezzet dolu sofralarda hep bir arada olmanız dileği ile afiyet olsun.Yılbaşı hindisi, birçok kişi tarafından geleneksel hale getirilen bir yiyecektir. Yılbaşına 2 hafta kala hindi pazarları kurulur, en leziz ve organik hindiler satışa çıkar ve talep de oldukça fazla olur. İşte yılbaşı hindisi tarifi ve malzemeleri;1 adet hindi4-5 yaprak taze adaçayı, kekik ve maydanoz4-5 dal biberiye1 baş sarımsak5 adet havuç1 buçuk kilo patates2 adet kuru soğan1-2 dal kereviz yaprağı1 adet limon3 yemek kaşığı tereyağıYarım çay bardağı zeytinyağı1 çay kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı tuz1 litre su1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz1 tatlı kaşığı köri1 yemek kaşığı hardal tohumu4 adet defne yaprağı3 diş sarımsak1 adet kuru soğanBirçok kişi yeni yıl sofralarını lezzetlendiren hindinin pişirilmesini "zor" bir seçenek olarak düşünebilir. Bu özel günde bütün bir hindiyi pişirmek için tereddütleriniz var ise ve de mutfakta geçirmek istediğiniz zamanı kısa tutmak istiyorsanız size çok pratik olarak hazırlayacağınız güzel bir "fırında hindi but" tarifimiz var.2 adet kemikli but2 adet pancar3 adet patates3 adet havuç3 adet kırmızı soğan3 adet kuru soğan2 baş sarımsakTuzKarabiberZeytinyağı2 adet limon suyuBiberiyeKırmızı toz biber, karabiber, tuzHindi butlarınızı zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla marine edip buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye bırakın. Marine süresi ne kadar uzun olursa hindi butlarınız daha çok lezzetlenecek ve daha çabuk pişecektir.Tüm sebzelerinizi büyük parçalar halinde doğrayarak bir kapta zeytinyağı ve baharat ile güzelce harmanlayın. Malzemelerinizi fırın tepsinizin altına yayarak üzerine, içi yağlı kağıt üzeri folyo (akıllı folyo) ile kaplanmış marine olan hindi butlarınızı yerleştirin. 180 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişen hindi etinizi sonrasında 30 dakika kadar folyonuzu çıkararak üzerinin kızarması için fırınlamaya devam edin.Hindinin veya ana yemeğinizin yanına ekleyeceğiniz leziz yılbaşı pilavı ile de sofralarınıza renk katabilirsiniz. Hazırlanması oldukça kolay olan yılbaşı pilavını güzel bir sunumla servis edebilirsiniz. İşte yılbaşı pilavı malzemeleri ve tarifi...2 su bardağı pirinç200 gram kestane2 yemek kaşığı sıvı yağ3 yemek kaşığı tereyağı3 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)3,5 su bardağı tavuk suyu ve su karışımı1 tatlı kaşığı tuz1 çay kaşığı tarçın1 çay kaşığı karabiber1 soğanIlık suda beklettiğiniz pirinçlerin sularını iyice süzün. Kestanelerin kabuklarına minik çizikler atın ve kaynar suyun içerisinde yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın. Çıkarıp henüz sıcakken kabuklarından ayıklayın ve büyük parçalar halinde doğrayın. Derin bir tencerenin içerisine tereyağı ve sıvı yağı alın. İçerisine minik minik doğranmış soğanları ekleyin.Ardından pirinçleri ilave edin ve saydamlaşana kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ve su karışımını, ayıklanmış kestaneleri, kuş üzümlerini, tuz ve baharatları ilave ederek güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Piştikten sonra ocaktan alın ve demlenmeye bırakın. Kestaneli yılbaşı pilavınız hazır! Afiyet olsun.Leziz görüntüsü ile sofranızda bulunması gereken yiyeceklerden olan Falafel, misafirlerinize yapacağınız güzel bir sunumla geceye renk katmanızı sağlayabilir. Kolay bulunan malzemeleri ve hazırlanış kolaylığı ile hanımların tercihleri arasında olabilir. İşte Falafel malzemeleri, tarifi ve hazırlanışı...FALAFEL İÇİN MALZEMELER3 su bardağı nohut1 tutam maydanoz1 tutam taze nane1-2 dal taze soğan1 adet kırmızı biber3 diş sarımsak1 adet limon1 yemek kaşığı kişniş tohumu1 tatlı kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı kimyonSOSU İÇİN MALZEMELER1 adet kırmızı biber1 çay kaşığı taze zencefil rendesi1-2 dal maydanoz1 diş sarımsak2 dal taze soğan1 adet limon2 yemek kaşığı nar ekşisi1 çay kaşığı bal1 tatlı kaşığı toz şeker1 çay bardağı sirkeYarım çay bardağı zeytinyağıGeniş bir kaba haşlanmış nohutlar alınır ezilerek püre haline getirilir. Üstüne, ince doğranmış yeşil soğan, maydanoz, nane, kırmızı biber, limon kabuğu rendesi, kimyon, karabiber, tuz , dövülmüş kişniş, limon suyu eklenerek yoğrulur. Küçük yuvarlak parçalar koparılıp minik tekerlekler oluşturulur. Buzdolabında en az yarım saat beklemeye alınır.Sosu için, kırmızı biber, maydanoz, taze soğanlar ince ince doğranır. Üstüne, dövülmüş sarımsak, rendelenmiş zencefil, nar ekşisi, bal, toz şeker, sirke ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır. Dolapta hafif renk değiştirerek kurumuş falafeller sıvıyağda kızartılır. Sunum tabağına alınan falafel, sosu ile birlikte servis edilir.Lavaş ekmeğinden basit malzemelerde kısa sürede yapılan ve lezzetiyle tadını damağınızda bırakacak olan ev cipsi ile misafirlerinize atıştırmalık olarak sunabilirsiniz. İşte kuruyemişin alternatifi olarak servis edilen ev cipsi malzemeleri ve tarifi...EV CİPSİ MALZEMELER8 adet lavaş ekmeğiYarım çay bardağı parmesan peyniriYarım çay bardağı zeytinyağıYarım çay kaşığı pul biberYarım çay kaşığı karabiberYarım çay kaşığı naneYarım çay kaşığı tuzHAZIRLANIŞILavaş ekmekleri, ara katları yağlanarak üst üste dizilir. Ayrı bir kapta, pul biber, karabiber, nane ve tuz karıştırılır. Her lavaşın üzerine bu baharat karışımından serpilir. Üst üste dizili lavaşlar bıçakla 8 adet üçgen parçaya ayrılır ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Lavaşlar üstüne parmesan peyniri rendeledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.Yeni yıla girerken herkesi bir heyecan kaplar. 7'den 70'e hepimizin ortak noktası ise kalabalık, neşeli ve rengarenk yılbaşı sofrasıdır. Sedef İybar bu özel gece için pikan cevizli kabak tatlısı tarifini paylaştı.MALZEMELER500 gr bal kabağı75 gr pikan cevizi100 ml su50 gr kaymak100 gr şekerHAZIRLANIŞIKabakların üzerine şeker ve suyu ilave edip fırın kabında 160 derecede 90 dakika boyunca pişirin. Soğuduktan sonra kaymak ve pikan cevizi ile süsleyin.Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman'dan zencefilli kurabiye tarifi...MALZEMELER350 gr un125 gr tereyağı175 gr esmer şeker1 adet yumurta10 gr toz zencefil5 gr karbonat5 gr toz tarçın5 gr toz karanfil60 ml pekmezSÜSLEMEK İÇİN1 adet yumurta beyazı10 ml limon suyu200 gr pudra şekeriGıda boyasıYAPILIŞIUn, karbonat ve tüm baharatları bir kapta karıştırın. Esmer şeker ve oda sıcaklığındaki tereyağını mikser yardımı ile tamamen karışana kadar çırpın. Daha sonra pekmez ve yumurtayı da ekleyip karıştırın.Karışımı kuru malzemelere ekleyip homojen hale gelene dek karıştırın. Hamur formunu alana kadar tezgâhın üzerinde yoğurun. Hazırlanan hamuru 1 saat buzdolabında bekletin. Süsleme için yumurta beyazını köpük hale gelene kadar limon suyu ile çırpın. Daha sonra tüm pudra şekerini karıştırın. Mikser yardımı ile 5 dakika süreyle yüksek hızda çırpın. Dilediğiniz rengi elde etmek için gıda boyasını ekleyip karıştırın.Dinlenmiş hamurunuzu açmadan önce 10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra hamurunuzu 2mm kalınlığında açıp istediğiniz şekilde kesin. Kurabiyelerinizi önceden 170°C ısıtılmış fırında renk alana kadar pişirin. Pişmiş kurabiyelerinizi soğumaya bırakın. Hazırladığınız süsleme karışımını sıkma torbasına koyarak kurabiyelerinizi istediğiniz biçimde şekillendirebilir, üstünü süsleyebilirsiniz.3.5 su bardağı un3 yemek kaşığı kakao3 adet yumurtaYarım çay bardağı pekmez1 su bardağından biraz fazla şeker1 su bardağı süt3 yemek kaşığı kuru üzüm1 su bardağı sıvıyağ100 gram eritilmiş tereyağı5-6 adet doğranmış kuru kayısı1 çay kaşığı toz zencefil1 çay kaşığı tarçın1 paket kabartma tozu1 paket vanilya1 paket ufalanmış bitter çikolataÜZERİNDEKİ SOSU İÇİN5 yemek kaşığı pudra şekeri1 yemek kaşığı limon suyu1 paket vanilyaDerin bir kabın içerisine tereyağı ve toz şekeri alıp iyice çırpın. Ardından yumurtaları teker teker ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Ardından sıvı yağ, sütü de ekleyerek güzelce çırpın. Bu karışıma kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Ardından azar azar unu ilave ederek güzelce karıştırın.Daha sonra tüm baharatları ve kakaoyu ekleyin. Son olarak kuru üzümü ve küp küp doğranmış diğer meyveleri ve parça çikolatayı ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.Karışımı kek kalıbına dökerek 180 derecede ısıtılmış fırında ortalama 30-35 dakika kadar içi güzelce pişene kadar pişirin. Sos malzemelerini güzelce çırpın. Keki oda sıcaklığında soğutun. Son aşamada sos malzemelerini kekin üzerinde gezdirin. Yılbaşı kekiniz hazır! Afiyet olsun...