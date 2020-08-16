Bu akşam internetin bizden

Yeni haftada internetin bizden olacak merak etme! Senin için öyle maçlar seçtik ki az kazanma ihtimalin yok!

Bu akşam internetin bizden
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16 Ağustos 2020 12:42
GollerCepte Her Gol 100 MB ile Her Golde internet kazan! Bugün atılan her golde 100 MB kazanabilirsin. Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!

İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçları;

Sevilla - Man United
Cercle Brugge - Antwerp
Anderlecht - Sint Truiden
Mjällby - Malmö
Odds BK - Kristiansund
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