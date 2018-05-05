Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görevli Beşiktaşlılara tepki gösterdi.Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yöneticiler Cengiz Zülfikaroğlu, Hüsnü Güreli, Mete Düren, Erhan Kamışlı ve Alaattin Aykaç'ı kastederek,diye konuştu.Hayatta biri kazanırken biri kaybederken iki imtihandan geçildiğini söyleyen Yamantürk şunları kaydetti:Beşiktaş'ın Türk futbolunun yıldızı olduğunu sözlerine ekleyen Tevfik Yamantürk, "ifadelereni kullandı.Beşiktaş'ın bayrağını doğuya da taşıyacağını vurgulayan Yamantürk,dedi.