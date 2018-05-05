Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görevli Beşiktaşlılara tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yöneticiler Cengiz Zülfikaroğlu, Hüsnü Güreli, Mete Düren, Erhan Kamışlı ve Alaattin Aykaç'ı kastederek, "İlk günkü duruşumuzu koruyoruz. Bırakın divan başkanlığını, kulüp üyeliğini, taraftar olarak söylüyorum; bu 6 kişi ile yağmur altında aynı şemsiye altında korunmak bile istemiyorum." diye konuştu.
Hayatta biri kazanırken biri kaybederken iki imtihandan geçildiğini söyleyen Yamantürk şunları kaydetti:
"Beşiktaş bu yıl Avrupa'daki başarılarıyla kazanarak imtihan oldu. İmtihan süresince hepimiz için çok iyi performans gösterdiğini ve güzel imtihan verdiğine inanıyorum. Mamur olmadan, kaybedeni üzmeyerek bayrağımızı yukarı taşıdık. Bundan dolayı yönetim kuruluna, teknik heyete ve futbolculara kalpten teşekkür ediyorum."
- "Beşiktaş, Türk futbolunun kutup yıldızı"
Beşiktaş'ın Türk futbolunun yıldızı olduğunu sözlerine ekleyen Tevfik Yamantürk, "Türkiye bir kutup yıldızı. Etrafımızdaki ülkeler Türkiye'ye göre pozisyon alıyorlar. Beşiktaş, Türk futbolunun kutup yıldızı, son yıllardaki başarılarıyla da diğerlerinin olmak istediği kulüp haline gelmiştir. İşimiz sadece Türkiye'de, Avrupa'da başarılı olmak değil Türkiye'nin menfaatlerini dışarıya da taşımaktır." ifadelereni kullandı.
Beşiktaş'ın bayrağını doğuya da taşıyacağını vurgulayan Yamantürk, "Gençliğimizde duyardık Manchester United, İngiliz takımları Hong Kong'ta maç yaparlardı. Beşiktaş da bir öncülüğe imza atacak ve bayrağı sadece batıya değil doğuya da taşıyacak. Eylül ayında Beşiktaş, Bakü'de maç yapacak." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yöneticiler Cengiz Zülfikaroğlu, Hüsnü Güreli, Mete Düren, Erhan Kamışlı ve Alaattin Aykaç'ı kastederek, "İlk günkü duruşumuzu koruyoruz. Bırakın divan başkanlığını, kulüp üyeliğini, taraftar olarak söylüyorum; bu 6 kişi ile yağmur altında aynı şemsiye altında korunmak bile istemiyorum." diye konuştu.
Hayatta biri kazanırken biri kaybederken iki imtihandan geçildiğini söyleyen Yamantürk şunları kaydetti:
"Beşiktaş bu yıl Avrupa'daki başarılarıyla kazanarak imtihan oldu. İmtihan süresince hepimiz için çok iyi performans gösterdiğini ve güzel imtihan verdiğine inanıyorum. Mamur olmadan, kaybedeni üzmeyerek bayrağımızı yukarı taşıdık. Bundan dolayı yönetim kuruluna, teknik heyete ve futbolculara kalpten teşekkür ediyorum."
- "Beşiktaş, Türk futbolunun kutup yıldızı"
Beşiktaş'ın Türk futbolunun yıldızı olduğunu sözlerine ekleyen Tevfik Yamantürk, "Türkiye bir kutup yıldızı. Etrafımızdaki ülkeler Türkiye'ye göre pozisyon alıyorlar. Beşiktaş, Türk futbolunun kutup yıldızı, son yıllardaki başarılarıyla da diğerlerinin olmak istediği kulüp haline gelmiştir. İşimiz sadece Türkiye'de, Avrupa'da başarılı olmak değil Türkiye'nin menfaatlerini dışarıya da taşımaktır." ifadelereni kullandı.
Beşiktaş'ın bayrağını doğuya da taşıyacağını vurgulayan Yamantürk, "Gençliğimizde duyardık Manchester United, İngiliz takımları Hong Kong'ta maç yaparlardı. Beşiktaş da bir öncülüğe imza atacak ve bayrağı sadece batıya değil doğuya da taşıyacak. Eylül ayında Beşiktaş, Bakü'de maç yapacak." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın